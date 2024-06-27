فوائد زيت الجوجوبا.. مفيد لجميع أنواع الشعر والبشرة

يتم الحصول على زيت الجوجوبا العضوي من بذور شجيرة الجوجوبا، وللحفاظ على الخصائص الطبيعية للمنتج، يتم استخدام طريقة الضغط البارد، الزيت عبارة عن سائل شفاف أصفر عسلي لديه رائحة تنشيطية.

فوائد زيت الجوجوبا

يحتوي الزيت على شمع سائل فريد وأحماض دهنية مفيدة ومكونات غذائية أخرى، يستخدم الزيت في العناية بالبشرة والشعر والعلاج العطري والتدليك.

زيت الجوجوبا مناسب لجميع أنواع الشعر والبشرة، هذا مستخلص نباتي نقي وطبيعي يرطب من الداخل وينعم ولا يترك بقايا دهنية.

يستخدم الزيت لإزالة المكياج للقيام بذلك، ضع الزيت على قطعة من القطن وامسح الوجه والرقبة، سوف يزيل زيت الجوجوبا المكياج وينظف المسام.

كما يعمل المستخلص على تنعيم بشرة اليدين والقدمين، يتم تطبيقه بعد الاستحمام لتنظيف البشرة وتدليكه في المناطق الجافة.

زيت الجوجوبا يعتني بدقة بالشعر وفروة الرأس، ويتم دهن الشعر بالزيت بعد غسله لإضافة اللمعان والنعومة. تدليك فروة الرأس لترطيبها ومنع الجفاف والتقشر، ويستخدم زيت الجوجوبا كعلاج للشعر وبصيلات الشعر.

يستخدم كمرطب ومغذي بعد الحلاقة، يستخدم الزيت العضوي النقي لإثراء منتجات العناية بالوجه والجسم والشعر، تضاف قطرتان من زيت الجوجوبا إلى كريمات الوجه والأمصال والمواد الهلامية للجسم والمستحضرات والشامبو وبلسم الشعر ومنتجات التدليك ومنتجات العلاج العطري.

الفرق بين الزيوت الاساسية والعطرية

الزيوت الاساسية أو ما يطلق عليه بالـ Essential Oil هى الزيوت التى يتم الحصول عليها مباشرة بعد استخلاصها من الزهور أو النباتات أو الأخشاب. باتباع أى طريقة ولكن دون إضافة زيت خلال عملية الاستخلاص. ومن هذه الطرق الأكثر شيوعاً هما التقطير أو العصر. كما يتم الحصول فى النهاية على الزيت المتواجد داخل الزهور أو النباتات أو الأخشاب أو الحيوانات.

أن الزيوت العطرية هى عبارة عن الزيوت الاساسية المضاف إليها زيوت ناقلة ليتم تخفيفه ليبدأ فى الدخول فى صناعة العطور. حيث تبدأ مرحلة التصنيع من خلال إضافة الكحول العطرى و المثبت العطرى بنسب محسوبة من قبل مصنعي العطور للحصول على أفضل عطر.

يعتبر هذا هو الفرق بين الزيوت الاساسية والزيوت العطرية فهما فى الأساس مرتبطان ببعضهما البعض. حيث يصعب استخدام الزيوت الاساسية من دون تخفيف لأنه قد يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض سواء ضيق التنفس أو حساسية فى الجلد قد تصل إلى حد الحرق. ولهذا السبب يقوم مصنعي العطور أو الدواء بتخفيف الزيت الأساسي للحصول على الزيت العطرى ليبدأ من بعده عملية التصنيع والإنتاج. كما يستخدمون فى عملية التخفيف الزيوت الناقلة التى تقوم بإحداث الفرق بين الزيوت الأساسية والزيوت العطرية.