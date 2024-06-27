ديربي القناة.. المصري يتقدم على الإسماعيلي بالشوط الأول

أنهى فريق المصري، الشوط الأول من مواجهته الجارية أمام الإسماعيلي متقدمًا بهدف من دون رد، خلال اللقاء المقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 28 من الدوري.





جاء الهدف في الدقيقة 13 عن طريق النيران الصديقة للاعب الإسماعيلي محمد دسوقي.

ومثل الإسماعيلي في الشوط كل من ..

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..

حراسة المرمى : محمود جاد .

الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .

الوسط : أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل .

الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

وجاءت قائمة البدلاء كما يلي ..

محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي ، أحمد شرف.