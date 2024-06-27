فيصل الإسلامي يستحوذ على حصص بنكي مصر و الأهلى |تفاصيل

كشف بنك فيصل الإسلامي المصري عن شراء حصص مساهمة بنكي الأهلي ومصر في رأس مال شركة جي آي جي مصر حياة تكافل والبالغة 16%.

وقال البنك في بيان مرسل للبورصة المصرية إن حصة مساهمته في شركة جي آي جي ارتفعت من 9.24%، التي بلغت تكلفة مساهمتها 18.478 مليون جنيه إلى 25.24%، ليصبح إجمالي التكلفة 89.978 مليون جينه.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، صافي أرباح تتخطى 6 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنمو 179.8%.

وبلغت إيرادات البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 10.175 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 5.580 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023.

وفى سياق منفصل ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.29% عند مستوى 27855 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% عند مستوى 34238 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% عند مستوى 12747 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% عند مستوى 6213 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 9021 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% عند مستوى 2747 نقطة.

تداولات الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة الارتفاع بختام التداولات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.867 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.87% عند مستوى 27500 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 073% عند مستوى 33800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% عند مستوى 11883 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 6175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 2722 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.853 تريليون جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.34% عند مستوى 27264 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% عند مستوى 33124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% عند مستوى 11662 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 6120 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% عند مستوى 8890 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% عند مستوى 2710 نقطة.



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