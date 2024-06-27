إعلام جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في دورة تدريبية بهولندا

شارك الزميل أبوالحسن عبدالستار، أخصائي الإعلام بجامعة طيبة التكنولوجية، في دورة تدريبية متميزة حول صحافة المصلحة العامة بمركز RNTC بهولندا، أحد أبرز المراكز التدريبية على مستوى العالم، بالتعاون مع راديو هولندا العالمي (RNW) وبدعم وتمويل من الحكومة الهولندية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية.

تناولت الدورة التدريبية موضوعات حيوية مثل كيفية مواجهة الأخبار المضللة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كشف المحتويات الزائفة، وأخلاقيات الصحافة وغيرها من الموضوعات الهامة، كما تخللت الدورة عدة زيارات ميدانية ولقاءات هامة في البرلمان الهولندي، ووزارة الخارجية الهولندية، وجامعة In Holland، والجمعية الهولندية للصحفيين (NVJ).

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، عن سعادته بمشاركة عبدالستار في هذه الدورة التدريبية الهامة في هولندا، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تثري وتصقل الخبرات المهنية والإعلامية، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بتوفير كل سبل الدعم لمثل هذه التدريبات التي تسهم في تطوير الكفاءات الإدارية والأكاديمية بالجامعة.