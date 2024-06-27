مصر تحقق طفرة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن الرئيس السيسي حقق نهضة زراعية كبير لم تحدث في تاريخ مصر الحديث، مضيفا أنه منذ عام 1960 حتى 2013 تمت إضافة 1.8 مليون فدان، ومنذ عام 2016 حتى الآن تم إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية.

تخزين القمح

وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى أن تخزين القمح في الصوامع حافظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول، ونتوقع أن يتم تخفيض نسبة استيراد القمح مع زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع في المناطق الصحراوية.

وتابع الدكتور محمد فهيم: يوجد في مصر 240 مليون فدان عبارة عن أرض صحراء، وتم زراعة منهم نحو 10 ملايين فدان فقط.

وعن الصوب الزراعية المتواجدة في مصر، قال مستشار وزير الزراعة، إن الصوب الزراعية وفرت المحاصيل طول العام بجودة عالية، وهناك اتجاه لتوطين هذه الصناعة في مصر، فهي الآن أصبحت متواجدة في قاعدة محمد نجيب والعاشر من رمضان واللاهون وغرب المنيا.

وأشار فهيم أيضًا إلى أن صادرات مصر الزراعية وصلت من 4 مليون طن في عام 2014 إلى 8.5 مليون طن في 2024، بقيمة 4 مليار دولار، ويتم تصدير المنتجات المصرية إلى 160 دولة على مستوى العالم.

كما أضاف أن مصر تحافظ على كل نقطة مياه رغم التوسع في الرقعة الزراعية، وجميع الأراضي الزراعية في المشروعات الجديدة تستخدم الري الحديث.

زراعة قصب السكر

وأردف فهيم، قائلًا: «الدولة اهتمت بزراعة قصب السكر وأنشأت محطتين لإنتاج 200 مليون شتلة قصب سنويًا، فشتلات القصب تزيد إنتاجية الفدان إلى 70 طن، ونهدف إلى تحقيق فائض من الإنتاج ومن ثم تصدير السكر إلى الخارج».

وحول زراعة البن في مصر قال مستشار الزراعة: «عملية زراعة البن مازالت في مرحلة التجارب خلال الفترة الحالية، والمناخ العام لا يؤهل الأجواء لإنتاج بن كما يتواجد في المناطق الأصلية المنتجة له».

واختتم الدكتور محمد فهيم: «تم إعداد تجارب مصرية في الفيوم على زراعة الشاي، ولا يوجد محصول قابل للزراعة نظريًا إلا ويتم تجريبه في مصر».