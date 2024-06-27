الزراعة المصرية تُحرز تقدمًا هائلاً في التوسع الأفقي والرأسي.. خطوات نحو الاكتفاء الذاتي

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجازات هامة في ملف الأمن الغذائي المصري، وذلك من خلال تعزيز جهود التوسع الأفقي والرأسي في مشاريع الزراعة.

التوسع الأفقي:

حصر وتصنيف 8 مليون فدان من الأراضي الجديدة في مناطق الاستصلاح.

بدء حصر وتصنيف 1.6 مليون فدان إضافي في جنوب مصر.

تكليف فرق عمل متعددة من الوزارة والجامعات المصرية لضمان دقة التصنيف.

التوسع الرأسي:

استنباط 60 صنفًا وهجينًا جديدًا لمختلف المحاصيل الاستراتيجية.

تركيز على أصناف ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.

تحقيق زيادة ملحوظة في انتاجية وحدة الفدان، لتصل إلى مستويات عالمية متقدمة.

مشاريع أخرى:

تدشين 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء.

إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية والأنشطة الزراعية في سيناء.

بدء تشغيل هذه المراكز لدعم مشاريع التنمية في سيناء.

تُساهم هذه الإنجازات في تحقيق:

زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.

تحسين الأمن الغذائي المصري وتوفير احتياجات المواطنين.

خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة.

دعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء مصر.

تُعدّ نموذجًا رائدًا

يعد جهود وزارة الزراعة تُعدّ نموذجًا رائدًا في التغلب على التحديات وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ممّا يُبشّر بمستقبل واعد للقطاع الزراعي المصري وازدهاره.