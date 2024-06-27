بعد ارتفاع أسعاره .. كيف تفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش ؟

الذهب يعتبر من أعلى المعادن قيمة وسعراً، لذا يجب توخي الحذر عند الشراء وانتقاء الأنواع الأصلية بعناية.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء نرصد لكم من خلال التقرير التالي أبرز الطرق للتعرف على المعدن الأصفر الأصلى و التفرقة بين غيره بطرق سهلة وبسيطة.

طريقة معرفة الذهب الأصلى

الذهب من المعادن النفسية التي تتمتع بمجموعة من الصفات والخصائص ويمكن التعرف عليه بسهولة

معدن نقي لا يحتوي على إضافات، لذا فإنه لا يتسبب في رائحة معدنية أو غير محببة في اليدين عن معاينته.

الذهب لا ينجذب أبداً للمغناطيس، لكن يجب الحذر لأن هناك معادن أخرى تشترك معه في هذه الخاصية مثل النحاس.

يعتبر من أكثر المعادن قدرة على توصيل الحرارة والكهرباء، لذا يتم استعماله في الصناعات الإلكترونية.

الذهب لا يتعرض للصدأ ولا يتغير لونه، ذلك لأنه قادر على مقاومة الأكسدة بخلاف الحديد والنحاس وبعض المعادن الأخرى.

الذهب لا يحدث بينه وبين الأحماض أي تفاعل مثل الليمون والخل.

يتعرض فقط للذوبان إذا وضع في حمض النيترو هيدرو كلوريك.

معدن سهل التشكيل، لذا يمكن استخدامه في صنع الأسلاك الرفيعة المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية





فحص الذهب بالملح

التعرف على الذهب الحقيقي أمر ممكن بطرق بسيطة في المنزل، مثل استخدام الملح الخشن، والخطوات كالتالي:

القيام بفرك قطعة الذهب جيداً بكمية من الملح الخشن.

تعريض قطعة الذهب إلى نار ملتهبة.

يتم ترك القطعة الذهبية متعرضة للهب النار لمدة 5 دقائق.

ملاحظة التغيرات التي تطرأ على قطعة الذهب.

إذا تغير لونها وأصبح لونها بني مائل للذهبي، فهذا معناه أن الذهب غير نقي وممزوج بالنحاس.

إذا حافظ الذهب على لونه الطبيعي، فهذا معناه أنه ذهب حقيقي خالص.

لمزيد من التأكيد يمكن وضع قطعة الذهب بعد تعرضها للهلب وملاحظة لون الماء.

إذا أصبح لون الماء مختلفًا، هذا يعني أن الذهب مغشوش وانتشر في المياه شوائب معدن النحاس.

فحص الذهب بالليمون

التجربة هذه المرة تعتمد على استخدام عصير الليمون.

الذهب لا يتفاعل مع الليمون، فقط يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم تجهيز قطعة الذهب المطلوب اختبارها وتنظيفها جيداً وإزالة أي أتربة عالقة عليها.

يتم وضع بعض من عصير الليمون على القطعة المطلوب اختبارها.

الانتظار لدقائق قليلة مع مراقبة ما يحدث لقطعة الذهب من تغيرات.

إذا حدث تغير للون القطعة، هذا يعني أنها مغشوشة.

إذا حافظت قطعة الذهب على لونها بدون تغيير، فهذا يعني أنها أصلية.

يتم شطف القطعة بالماء وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

كيف تعرف الذهب الحقيقي بالماء

هل يمكن استخدام الماء لاختبار الذهب ومعرفة هل هو حقيقي أم لا؟

بالطبع يمكن، وذلك بالاعتماد على اختبار الكثافة، وذلك من خلال وضع قطعة الذهب في وعاء مليء بالماء.

ثم تترك لدقائق وملاحظة ما يحدث، فإذا حدث طفو للذهب على الماء، فهذا معناه أنه مغشوش أو من النوع المطلي بالذهب من الخارج.

أما إذا سقطت القطعة للقاع، فهذا يعني أنها أصلية، ذلك لأن الذهب ذو كثافة أعلى من الماء.

كيف تعرف الذهب الحقيقي بالخل

استخدام الخل يعتبر من الطرق التي تستخدم للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش أو المطلي، وذلك باتباع الطرق التالية:

يتم استخدام قطعة من القماش لتنظيف قطعة الذهب جيداً لإزالة أي أتربة أو غبار عليها.

توضع قطعة الذهب في وعاء يحتوي على الخل.

تترك القطعة لعدة دقائق.

يتم وضعها بعد ذلك في إناء فارغ وتترك قليلاً.

ملاحظة أي تغيرات تحدث على القطعة.

إذا حدث أي تغير لقطعة الذهب وأصبح لها لون أسود مثلاً، فهذا معناه أنها غير أصلية.

إذا حافظت القطعة على لون الذهب، فهي أصلية، ذلك لأنه لا يتفاعل مع الخل.

يتم شطف القطعة بالماء وتجفيفها جيداً بمنشفة جافة ونظيفة.

فحص الذهب بالكلور

تنظيف قطعة الذهب وإزالة أي غبار أو أتربة.

توضع في إناء يحتوي على كمية من الكلور.

التأكد أن الكلور يُغطي قطعة الذهب بالكامل.

تترك القطعة في الكلور لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

يتم ملاحظة ما حدث للقطعة، فإذا أصبحت أكثر لمعانًا فهي من الذهب النقي الأصلي.

إذا تغير لونها للون الأسود، فهي غير أصلية.

ويبحث الكثير من المواطنين، عن سعر الذهب اليوم، على مدار الساعة على محركات البحث والمواقع والمنصات المتخصصة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 3600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 3150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 2700 جنيه.

سعر الذهب عيار 14: 2100 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن: 25200 جنيه.

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