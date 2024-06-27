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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديري القناة.. تشكيل الإسماعيلي أمام المصري في لقاء الجولة 28

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز.
 

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رابطة الأندية تعاقب الزمالك بعد رفض خوض مباراة القمة أمام الأهلي


ويمثل الإسماعيلي في المباراة كل من ..
حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.
الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.
الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.
الهجوم:  نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من  : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

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