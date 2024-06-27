الجمعة 28 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ترامب يتقدم بايدن قبل أول مناظرة بينهما ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

كشف استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يفضلون، دونالد ، على الرئيس الحالي، جو بايدن كرئيسهم المقبل، وذلك قبل انطلاق أول مناظرة بينهما.

 

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واشنطن - سبوتنيك. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن ترامب حصل على نسبة تأييد إجمالية بلغت 46%، في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 3 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أدانته محكمة في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، وهذا يعد أيضا أعلى تصنيف له منذ نيسان/ أبريل 2020.

وبالمقارنة، فقد حصل بايدن على تصنيف إيجابي بنسبة 37%، وفضّل عدد أكبر من الجمهوريين ترامب كمرشح حزبهم (91%)، مقارنة بالديمقراطيين الذين يدعمون بايدن (81%).

وتقدّم ترامب في الاستطلاع من حيث تمتعه "بالصفات الشخصية والقيادية" الضرورية للرئيس بفارق ثماني نقاط، كما قال عدد أكبر من الأمريكيين (49%) إنهم يتفقون مع ترامب في القضايا المهمة، مقارنة ببايدن (37%).

وفي حين أن الفارق العمري بين المرشحين الاثنين بضع سنوات فقط، إلا أن عددا أكبر بكثير من الأمريكيين يرون إنهم "قلقون للغاية" بشأن سن بايدن المتقدم البالغ 81 عاما (59%) مقارنة بعمر ترامب البالغ 78 عاما (18%).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد رأى أكثر من نصف الأمريكيين (56%) أن بايدن "ليبرالي للغاية"، بينما رأى 44% أن ترامب "محافظ للغاية".

 

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