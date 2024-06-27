ديربي القناة.. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي
أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسماعيلي ، التي تقام لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد برج العرب.
ويأتي التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط : أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.
بينما جاءت قائمة البدلاء كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي ، أحمد شرف.