الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديربي القناة.. فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام الإسماعيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الإسماعيلي ، التي تقام لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب  ستاد برج العرب.

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ويأتي التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..
حراسة المرمى : محمود جاد  .
الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .
الوسط :  أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري  ، حسين فيصل .
الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

بينما جاءت  قائمة البدلاء  كما يلي ..
محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي  ، أحمد شرف.

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