ألمانيا تحدد بديل روديجير قبل مواجهة الدنمارك

نجح منتخب ألمانيا في التأهل لثمن نهائي بطولة يورو 2024 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وذلك بعد تحقيق انتصارين وتعادل وحيد كان ضد منتخب سويسرا في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك، يوم السبت 29 يونيو، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

تُقام المباراة بين منتخبي ألمانيا والدنمارك في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن وجود شكوك حول مشاركة أنطونيو روديجير مع منتخب ألمانيا خلال المباراة المقبلة ضد الدنمارك بعد غيابه عن المران أمس، بسبب الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة سويسرا في دور المجموعات بـ يورو 2024.

ومن جانبه، قال رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا في تصريحات صحفية: “قادرون على تعويض غياب أنطونيو روديجير إذا حدث ذلك، فهناك لاعبين مميزين في هذا المركز”.

وتابع: “لدينا روح تجعلنا نتغلب على كل الظروف التي تواجهنا، وهذه الروح ستتغلب على غياب أي لاعب عن الفريق في المباريات المقبلة، والهدف هو التأهل دون النظر لمن سيشارك ومن سيغيب”.

وأكمل المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا: “لدينا نيكو شلوتربيك يمكنه اللعب في هذا المركز، وهو قدم مستوى رائع في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند، وأيضًا فالديمار أنطون الذي يريده العديد من الأندية، ولكن هذا سيعود في النهاية لـ ناجلسمان مدرب الفريق”.

أرقام واحصائيات مباراة ألمانيا وسويسرا

أكمل الألماني توني كروس 323 تمريرة خلال مباريات الدور الأول لبطولة يورو 2024 وهو أكبر عدد من التمريرات يحققها لاعب واحد في دوري المجموعات في أي بطولة من بطولات اليورو .

كما أصبح منتخب المانيا اول منتخب يلعب بنفس التشكيلة في الثلاث مباريات الأولى لبطولة اليورو في دوري المجموعات ليعادل نفس الرقم الذي حققه منتخبي أسبانيا وايسلندا خلال عام 2016 .

فيما أصبح مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا اكثر حارس مرمى في تاريخ اليورو يشارك في المباريات خلال نسخ البطولة عبر تاريخها حيث شارك مانويل نوير في 17 مباراة في بطولات اليورو ويتفوق على حارس مرمى منتخب ايطاليا جان لويجي بوفون الذي يملك 16 مباراة .

ومن جانبه، خسر منتخب سويسرا 16 مباراة من بين مبارياته ال 18 امام منتخب المانيا في الفترة بين عامي 1959 و 2008 وتعادل في مباراتين لكنه عاد ليحقق اربعة مباريات دون هزيمة أمام المنتخب الألماني حيث حقق انتصارا و ثلاث تعادلات وهي اطول سلسلة من اللاهزيمة لاي منتخب امام المانيا وهو رقم مشترك مع منتخبي أسبانيا و أنجلترا .

وسجل نيكولاس فولكروج 13 هدف في 19 مباراة دولية شارك فيها بقميص منتخب المانيا وهو سجل منها اربعة اهداف في البطولات الدولية الكبرى ( كأس العالم واليورو ) كلاعب احتياطي وهو الرقم الافضل لاي لاعب اوربي في التاريخ .

كما أصبح دان نودوي ثاني أصغر لاعب في تاريخ المنتخب السويسري حيث سجل في مرمى منتخب المانيا اول اهدافه الدولية وعمره 23 عاما و 242 يوما خلف اصغر لاعب سجل للمنتخب السويسري وهو يان فولانتين حيث سجل في مرمى منتخب فرنسا عام 2004 وعمره 18 عاما و 141 يوما .