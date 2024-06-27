تكريم عبد الإله السناني في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون



كرم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي محمد فهد الحارثي، النجم السعودي عبدالإله السناني ضمن فعاليات الدورة 24 من المهرجان المقامة الآن في تونس وتستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري

ويأتي هذا التكريم بمثابة رسالة شكر من إلاتحاد على ما قدمة السناني خلال السنوات الماضية من أعمال كان لها أثر كبير في الدراما السعودية والخليجية.



ومن جانبه أعرب السناني عن شكرة وتقديرة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، ولهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، وقال في تصريحات صحفية اليوم: أن ما يشهده التلفزيون السعودي من تقدم تلك الفترة يعود لوجود مسؤلين مهتمين بالمحتوى الذي يقدم، والذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي أصبحت تطبق على الواقع في شتى المجالات وليس في المحتوى الترفيهي فقط، وهذا التكريم لا ينفصل عن رؤية المملكة في تقديم الشكر والتقدير لابناءها الذين يعملون في تلك المجالات.

الجدير بالذكر أن عبد الإله السناني أستاذ في جامعة الملك سعود، عمل كرئيس اول مهرجان مسرحي في الرياض، مهرجان الرياض للمسرح، كما عمل كمستشار لوزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، وكان مسؤول عن المشروع العام لمسرح التلفزيون، كما شارك كمتحدث رسمي في عدد من الندوات والمعارض الفكرية والادبية منها: ندوة الدراما العربية وأثرها على الربيع العربي تحت رعاية محطة mbc ومؤسسة الفكر العربي.



عمل السناني كعضو لجنة تحكيم لعدد من المهرجانات المسرحية والسينمائية منها : مهرجان أفلام السعودية والجنادرية المسرحي، وغيرها من برامج اكتشاف المواهب آخرها مسابقة المناطق تحت رعاية mbc academy و هيئة الترفيه.

حصل على العديد من الجوائز كأفضل ممثل وأفضل عمل في عدد من الدول العربية منها مهرجان قرطاج والخليج و بغداد وابو ظبي والكويت وغيرها من الدول التي كرمته أيضا على مشواره الفني.

له العديد من الأبحاث والمقالات بالمجلات العربية والادبية المتخصصة والغير متخصصة منها مجلة العربي الكويتية، مجلة الحرس الوطني، مجلة المسرح التابعة للهيئة العربية للمسرح بالإمارات، جريدة الرياض.

قدم الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية منها: دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية، واي فاي، لينا، العاصوف، الزهرية، طاش ما طاش، كلنا عيال قريا، وغيرها