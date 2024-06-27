محافظ الفيوم يهنئ المواطنين بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي محافظة الفيوم خاصة، بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الفيوم: "لقد أنعم الله على مصر بجيش وطني قوي من الشعب وللشعب، يؤمن بالوطن ووحدته، ويتخذ من التضحية والفداء دستور حياة، ولقد أثبتت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 قدرة أبناء الوطن على الوقوف صفاً واحداً كبنيان مرصوص في مواجهة التحديات وقوى الشر، وأعادت الحياة لطموحات وآمال المصريين".

وأضاف: "أن تلك الثورة كانت وما زالت علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت ملحمة شعبية قادها المصريون، بخروجهم في انتفاضة ضد قوى الظلام والشر رافضين الخضوع لأية تهديدات إرهابية، صانعين بذلك ثورة من أعظم الثورات فى العصر الحديث، لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني فى بناء الحاضر وتأمين المستقبل".

وأكد محافظ الفيوم على أهمية إحياء تلك المناسبة الوطنية، بالعمل وتأمل الدروس المستفادة منها، والتأكيد على مفاهيم الوطنية والانتماء، واستلهام روح الثورة المجيدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الوطن.

تهنئة رئيس الوزراء

وفى وقت سابق بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو.

جاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى القلبية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة العظيمة التى امتلك فيها الشعب إرادته وتوحد فيها المصريون، ضد قوى الظلام والشر حتى استعاد الوطن هويته، واستظل الجميع بعلم مصرنا الغالية، متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح، ولمصرنا الغالية دوام الرقي والازدهار ".