سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري .. آخر تحديث

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في مستهل تعاملات الخميس 27 يونيو حزيران 2024.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو حزيران 2024، بمناسبة الاحتفال بذكرى «30 يونيو».

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستويات متقلبة، حيث يتحرك وفقاً لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ سعر شراء الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، وقت كتابة التقرير، 12.78 جنيه، و12.81 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري سعر 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند مستوى 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر صرف الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 12.97 جنيه للشراء، و13.00 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 12.79 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.