الجمعة 28 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم البرتغال السابق : السقوط أمام جورجيا كان مفاجأة للجميع

بوابة الوفد الإلكترونية

عبر روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق عن حزنه لخسارة منتخب بلاده بالأمس بالجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الاوروبية.

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وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس : حزين لخسارة منتخب البرتغال امام جورجيا 
ولم نكن محظوظين امام جورجيا وكنت ارغب في تحقيق الفوز لكننا لم نكن مستعدين جيدا لهذا اللقاء واتمنى ان نظهر بشكل افضل ونقدم مستوى احسن في المباريات المقبلة

وواصل: كريستيانو رونالدو لاعب كبير وله هيبة وشخصية مختلفة حينما يلعب مع المنتخب البرتغالي وجميع زملائه بالفريق يثقون في قدراته لانهاء الهجمات لتسجيل الاهداف لذلك يمررون له الكرة باستمرار

خسارة منتخب البرتغال امام جورجيا كانت مفاجئة ولم اكن اتوقع اننا سنخسر في مباراة اليوم وكنت اشعر اننا سنفوز

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