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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في مؤتمر صراعات القرن الإفريقي

د. راوية توفيق بمؤتمر صراعات القرن الإفريقي: قضية المياه قد تسهم في تأجيج الاضطرابات

الدكتورة راوية توفيق
الدكتورة راوية توفيق

قالت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن خلال عملها في مركز أبحاث 
التنمية ببون، وهو أحد مراكز الأبحاث القريبة من دوائر صنع القرار بألمانيا، وجدت اهتمامات بحثيًا وسياسيًا وإعلاميًا بالغًا بقضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت توفيق، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر صراعات القرن الأفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، أن منذ السنوات الماضية، كانت القوى الإقليمية والدولية والغربية، تهتم بقضايا المياه بصفة عامة وسد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أن خلال حكم ترامب كان هناك اهتمام أمريكي كبير بقضية سد النهضة، التى حاولت في الفترة الأخيرة محاولة الوصول إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف المعنية.

وأوضحت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن خلال الثلاثة أعوام الماضية، تراجع الاهتمام بملف المياه لعدة أسباب، مؤكدة على أهمية متابعة ملف الأمن المائي بالمنطقة على كل الأصعدة " السياسية الدبلوماسية الإعلامية البحثية".

وتابعت الدكتورة راوية توفيق، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  أن هناك تسييسا واضح لقضايا المياه، حيث يتم استخدامها كورقة ضغط على الدول، وتوجد سردية إثيوبية بأن المراحل المختلفة من الملء تمت خلال الأعوام السابقة ولم يحدث تأثير بالغ على دولتي المصب اللتين كانتا مبالغتين في الحكم على تأثير السد.

وأكدت أن قضية المياه قد تسهم في تأجيج الاضطرابات، لافتة إلى أنه في هذا الصدد حاول الجانب الأوروبي لعب دور أكبر من خلال استثمار خبرته في إدارة المياه العابرة للقارات، إلا أن الأمر لاقى اعتراضًا إثيوبيًا.

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