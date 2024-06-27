إزالات فورية لحالات تعدٍ بقروي القصر والصياد والرحمانية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، شمال محافظة قنا، اليوم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ الإزالة للأبنية المخالفة بزمام قروى الرحمانية.

جاء ذلك بحضور عبير عبدالحافظ، رئيس مجلس قروى الرحمانية، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن إجمالى المخالفات التى تم إزالتها هى أربع مخالفات على مدار يومين متتاليين بقرى القصر والرحمانية والصياد وهي: المخالفة الأولى عن شدة خشبية تمهيدًا لعمل سميلات على مساحة 100 متر تقريباً ويعتبر تعديًا بالبناء المخالف للقانون وتم فك الشدة الخشبية.

والمخالفة الثانية بحفر قواعد تمهيد لصبها وقد تلاحظ بدء العمل فى حفرها بالصدفة أثناء قيام مختص المتغيرات المدعو وليد النوبى برفع لإحداثيات موقع ضمن المواقع التى سوف يتم التصالح عليها وعلى الفور قام بالاتصال برئيسة القرية وتم حضورها ومعها أعضاء اللجنة المشكلة وتم ردم الحفر المعدة لإنشاء قواعد خرسانية، والمخالفة الثالثة عبارة عن بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمت على مساحة 450 مترًا وبارتفاع متر ونصف وتمت الإزالة والمخالفة الرابعة عبارة عن حفر وتشوين مواد بناء على أرض زراعية على مساحة 100 متر وتم التعامل معها وإزالة لمخالفة وجميعها بزمام الوحدة المحلية لقرية الرحمانية وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

مشيرًا إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور، رئيس المدينة، تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف بزمام قروى هو، فقد تم تنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 50 متر تقريبًا، وبارتفاع مترين تقريبًا، ويعتبر تعديًا بالبناء المخالف للقانون، بحاجر الجبل بزمام الوحدة المحلية لقرية هو، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

بالإضافة إلى إزالة عشة مسقوفة بجريد النخل لنفس المخالف للحالة الأولى.

وقال محمد رضوان إن هذه العشة مقامة تحت أحد أعمدة أبراج الضغط العالى بمنطقة حاجر جبل هو حيث انها كانت تدق ناقوس الخطر وتنذر بوقوع كارثة وعلى الفور وبعد ازالة الحالة الأولى تم إزالة هذه المخالفة.

مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.