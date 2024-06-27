الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طلاب الإعدادية بمدرسة سانت تريز يشكرون محافظ اسوان

أرشيفية
أرشيفية

قدم الطلاب المتفوقين بالمرحلة الإعدادية بمدرسة سانت تريزا ( الكاثوليك )، شكرهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان، على تخريجهم كأول دفعة بالصف الأول الإعدادى، وهو الذى جاء بعد موافقة المحافظ بفتح الدراسة للمرحلة الإعدادية، وتخصيص 18 فصل دراسى لها ، فضلاً عن قاعات للأنشطة والحاسب الآلى والمعامل.

جاء ذلك فى حضور الراهبة فايزة جريس مليك مدير سانت تريزا بمحافظة أسوان.

ووجه محافظ أسوان، شكره للقائمين على العملية التعليمية بمدرسة سانت تريز لدورهم الملموس فى تقديم نموذج يحتذى به فى الإنضباط، والإلتزام بأداء العمل التعليمى بشكل راق وبناء ومثمر، مؤكداً على أن هذا النموذج الناجح فى منظومة التربية والتعليم يساهم فى خلق أجيال لديها من المثل والأخلاق والفكر المستنير لتحمل المسئولية فى مستقبل مشرق ملئ بكل الخير لمصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشادت مديرة المدرسة بالجهود المبذولة، من محافظ أسوان للنهوض بمنظومة التعليم على أرض هذه المحافظة ، وسعيه المستمر للتوسع فى المنشأت والفصول التعليمية لتلبية المطالب الجماهيرية.

مد المرحلة التعليمية داخل المدرسة سانت تريزا بمحافظة أسوان

وهو ما لمسناه من خلال موافقة المحافظ على مد المرحلة التعليمية داخل المدرسة حتى الشهادة الإعدادية بما يلبى بدوره مطالب ورغبات أولياء أمور التلاميذ ، لافته بأن ذلك ساهم فى أداء المدرسة لرسالتها التعليمية كاملة لمرحلتى رياض الأطفال والتعليم الأساسى ( الإبتدائى ، والإعدادى ) ، وخاصة أنها تعتبر مدرسة عريقة تأسست فى عام 1895.

وتتمتع وتتميز المدرسة بالشخصية الإعتبارية المصرية، وهى تابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر . 

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