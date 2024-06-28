العثور على جثمان شاب مجهول الهوية على كوبري بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من العثور على جثة شاب مجهول الهوية وبها طعنات آلة حادة "مطواة" على كوبري المربية التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة على كوبري المقربية في مركز قوص.

وتبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثانى من عمر ملقاة على كوبري بقوص وبه طعنات آلة حادة مطواة.

جرى إيداع الجثة بمستشفى قوص المركزي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وسط فرحة الأهالي.. محافظ قنا يفتتح مركز طب أسرة «عائشة المرزوق» بالمحروسة

وسط فرحة أهالي قرية المحروسة أفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مركز طب أسرة "عائشة المرزوق" ، رافقه في الإفتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووفد من عائلة المرزوق مكون من السيد محمد المرزوق و السيد محمود المرزوق والسيد مرزوق المرزوق و السيد عبدالوهاب المشارى والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة والسكان السابق والحاج ناجى صديق ممثل آل المرزوق بمصر ولفيف من القيادات التنفيذية والطبيعة بالمحافظة.

قال محافظ قنا أنه تم إنشاء مركز صحة الأسرة بالمحروسة بتبرع من مجموعة المرزوقي بالكويت الشقيقة لخدمة اهالى قرية المحروسة والقرى المجاورة، إيمانا منهم بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين الشعبين المصرى والكويتي.

أضاف الداودى ان المركز سيقدم الخدمة الطبية لأكثر من ٥٠ ألف نسمة، وسوف يسهم في تلبية الإحتياجات الطبية المختلفة لاهالى القرية ، خاصة أن المركز تم تنفيذه طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

من جانبه اوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان أن المبنى مقام علي مساحة ١٦٠٠ م٢ وهو عبارة عن دور أرضى بالإضافة ٢ دور علوی، و تم تجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة، و يضم الأقسام التالية ( الخدمات الوقائية - خدمات الرعاية الأولية - مكتب صحة - العيادات الخارجية -الطوارئ - الأسنان - خدمات ت تنظيم الاسرة - علاج طبيعی - التطعيمات ومتابعة الأطفال - متابقة الحوامل - المعمل والتحاليل الطبية - خدمات المبادرات الرئاسية . بالإضافة الى وجود عيادات الأخصائي (عيادة امراض النساء وعيادة الاطفال وعيادة الجراحة والاشعة السينية ومعمل الطفيليات ومعمل الدم).

وفي نهاية الإفتتاح اهدى محافظ قنا درع المحافظة للسيد محمد المرزوق ممثلا عن آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة لشكرهم علي جهودهم في دعم القطاع الصحي بمحافظة قنا ، مؤكدا علي أن تبرعات آل المرزوق في عدد من القطاعات الخدمية بالمحافظة تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني.