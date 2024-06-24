مسودة تقرير أممي: واحدة من كل 5 أسر بغزة تعيش أيامًا دون طعام

كشفت مسودة برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف الأسر في غزة اضطرت إلى بيع أو تبديل ملابسها لتتمكن من شراء الطعام، وسط استمرار خطر المجاعة في جميع أنحاء القطاع بعد جولة جديدة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة.



وأشارت مسودة تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من 1 إلى 5 و تحصلت عليه صحيفة "الجارديان" وسيتم نشره غدا الثلاثاء، إلى أن واحدا من كل خمسة من السكان - أكثر من 495.000 شخص - يواجه الآن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد" بما في ذلك "النقص الشديد في الغذاء والمجاعة والإرهاق".

وقال التقرير إنه في شهري مارس وأبريل الماضيين، زادت بشكل حاد كمية شحنات المواد الغذائية وخدمات التغذية التي تصل إلى شمال غزة، "من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجنب المجاعة" هناك والمساعدة في تحسين الظروف في الأجزاء الجنوبية من القطاع.

وبحسب المسودة، أنه في الأسابيع الأخيرة، "بدأ الوضع يتدهور مرة أخرى بعد تجدد الأعمال العدائية" و"لا يزال هناك خطر كبير من المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة طالما استمر الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية".

كما أفاد أن أكثر من نصف "الأسر"، ليس لديهم أي طعام ليأكلوه في المنزل، وأكثر من 20% من الأسر يقضون أياما ولياليا كاملة دون تناول الطعام.

ومن جهة اخري، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 37 ألفًا و626 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، بأن إجمالي المصابين ارتفعوا كذلك إلى 86 ألفًا و98 شخصًا وسط أوضاع صحية متهالكة في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية عدد من المجازر وصل منهم إلى المستشفيات 28 شهيدا و66 مصابا.

