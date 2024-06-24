أغنية "نبتة الراوند" تجوب العالم وتتفوق على بيونسيه في تيك توك

استطاعت الأغنية الألمانية التي تتحدث عن نبتة الراوند، بعنوان: “بارباراز روبارب بار” التي طرحت على يوتيوب أن تحقق نجاحا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فى العالم.

بودو فارتكه

ونجحت الأغنية فى العالم بعد الاستعانة بها في مقاطع راقصة ومشاركة خلالها طالبتين أستراليتين.

تحقيق أكثر من 10 ملايين مشاهدة

وتمكن ذلك الانتشار من دخولها فى منافسة مع كبار النجوم، ونجحت فى تحقيق أكثر من 10 ملايين عبر مواقع التواصل، وتحديات راقصة تلهب حماسة كثيرين حول العالم.

بودو فارتكه

التفوق على بيونسيه

وكانت هناك مفاجأة مدوية للأغنية حيث تفوقت على النجمة الأمريكية بيونسيه فى تيك توك محتلة المركز الثاني عشر على قوائم الموسيقى.

وحققت الأغنية 54 مليون مشاهدة على تيك توك، وتمت ترجمتها إلى لغات عدة.

وتم تقديم نسخ كثيرة عن الأغنية الأصلية، مع سيل من الرقصات المرافقة لها في الأشهر الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فى أنحاء العالم، بما يشمل رقصات تحت الماء أو على زلاجات جليدية أو سكوتر.

بودو فارتكه

من جانبه قال مؤلف الأغنية بودو فارتكه فى تصريحات لوكالة فرانس برس أنه ليس من محبّي نبتة الراوند التي تحمل الأغنية اسمها، بسبب كثرة الألياف والحموضة فيها، إلا عندما يتم تحضيرها في أطباق حلوى أو على شكل مربى مع الفراولة.

وأضاف إنه معجب منذ زمن بعيد برنّة اسم هذا النوع من الخضر عند لفظه.

وتابع أنه قرر مع شريكه تحويل قصة حانة باربرا للراوند، أي Barbara's rhubarb bar، وعملائه إلى عمل موسيقي.

وأشار: تشكّل هذه الأرقام التي حققتها الأغنية نتيجة جيدة لأغنية بات يرددها الملايين من دون أن يفهم كثر منهم كلماتها.

سعيد بفيديو بصوت مجموعة أطفال في أوغندا

وأوضح: من بين النسخ التي أسعدته بشكل خاص لأغنيته، مقطع مصور لهذا العمل بصوت مجموعة أطفال في أوغندا، قائلاً "هذا يوضح مدى اتحادنا جميعاً في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف".

واختتم: بناءً على هذا النجاح، يفكر برفقة صديقه فيشر في تقديم عرضهما في بلدان غير ناطقة بالألمانية قائلًا: "ستبقى الأغاني باللغة الألمانية ولكننا سنقدمها باللغة الإنكليزية".