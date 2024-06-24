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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد كشري مديراً فنياً لبلدية المحلة

أحمد كشري
أحمد كشري

أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة مساء اليوم الإثنين تعيين أحمد كشري مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي وذلك خلفاً لأحمد عبد الرؤوف.

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البنك الأهلي يكتسح بلدية المحلة بخماسية في الدوري المصري

ونشر الحساب الرسمي لنادي بلدية المحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":"تعيين الكابتن "أحمد كشري" مديرًا فنيًا جديدًا لنادي بلدية المحلة".

وجاء قرار رحيل أحمد عبدالرؤوف عن تدريب بلدية المحلة بعد تراجع نتائج الفريق والتي كان آخرها السقوط أمام البنك الأهلي اليوم بخماسية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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