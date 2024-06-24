البنتاجون: نركز على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل أزمة لبنان وإسرائيل

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجهود الأمريكية تتركز في هذه المرحلة على محاولة منع نشوب صراع أقليمي واسع، وحل التوترات على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا.



وأعرب المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الإثنين، عن القلق من احتمال حدوث "سوء تقدير" - على حد وصفه - على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وحول الأوضاع في قطاع غزة قال رايدر، إن التركيز الحالي ينصب على إيصال المساعدات إلى غزة حتى تتمكن المنظمات الإنسانية من توزيعها، مشددا على أنه لن يكون هناك قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة.

ومن جهة اخري، أعاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون باتريك رايدر، تأكيد دعم بلاده لإسرائيل فيما سماه حقها في الدفاع عن نفسها، مشددًا على أن هذا الأمر لن يتغير.

وقال رايدر في تصريحات تليفزيونية: عدم وجود حاملة طائرات في المنطقة لا يعني أننا لا نملك القدرات لحماية قواتنا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير

منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل

وشدد المتحدث باسم البنتاجون، على أنهم يركزون على منع نشوب صراع إقليمي أوسع وحل الأزمة بين لبنان وإسرائيل دبلوماسيا‎.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن لقاء غدًا في واشنطن يجمع بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لمناقشة مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما التوتر على الحدود مع لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية.