الخارجية الأمريكية: نواصل مد إسرائيل باحتياجاتها وعلقنا شحنة من القنابل الثقيلة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها مستمرة في تزويد إسرائيل بجميع الاحتياجات الدفاعية، مؤكدة أنها علقت شحنة واحدة فقط من القنابل الثقيلة في إطار التقييم المستمر للوضع.

وفي بيان رسمي، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "نواصل مد إسرائيل بما تحتاج إليه من المعدات والموارد اللازمة لدفاعها. ومع ذلك، قررنا تعليق شحنة واحدة من القنابل الثقيلة لأسباب تتعلق بالتقييمات الجارية والمراجعات الروتينية."

وأضاف المتحدث أن هذا التعليق لا يعكس تغييراً في التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وإنما يأتي في سياق الاعتبارات التقنية والإدارية المعتادة. وأوضح: "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بأمن إسرائيل وتضمن حصولها على كافة الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسها."

وأشار البيان إلى أن التعاون العسكري والأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل سيستمر دون انقطاع، وأن القرارات المتعلقة بالإمدادات العسكرية تخضع دائماً لتقييمات دقيقة ومراجعات مستمرة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تعمل الولايات المتحدة على موازنة دعمها العسكري لحلفائها مع ضرورة إدارة المخاطر والتحديات في المنطقة.

اعلام عبرى: المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى يعلن عن أضرار في كيبوتس يارون بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى أعلن عن وقوع أضرار في كيبوتس يارون، وذلك جراء سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية.

وذكر المجلس الإقليمي أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية بالبنية التحتية والممتلكات، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بين السكان. وقد هرعت فرق الطوارئ إلى المكان لتقييم الأضرار وإجراء التحقيقات اللازمة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت المنطقة في الفترة الأخيرة تبادلاً لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وجماعات مسلحة في لبنان.

وقال المتحدث باسم المجلس الإقليمي: "نعمل على تأمين المنطقة وضمان سلامة السكان، وندعو الجميع إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة."

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه يراقب الوضع عن كثب ويرد على مصادر النيران بالشكل المناسب، مشدداً على استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الإسرائيلية وسلامة المواطنين.

تستمر الجهود الدبلوماسية الدولية في محاولة لتهدئة الوضع وتجنب تصعيد أكبر، فيما تبقى الأوضاع على الحدود الشمالية متوترة وقابلة للاشتعال في أي لحظة.