ماذا بعد؟!

الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:54 م 6/24/2024 9:54:47 PM

فوضى تسود الكرة المصرية خلال الأيام القليلة السابقة نتيجة الأزمة التى نتجت عقب إعلان نادى الزمالك قراره بعدم خوض مباراته مع النادى الاهلى فى الدورى الممتاز فى ظل تمسك القلعة البيضاء ومجلس إدارته بعدم لعب أى مباراة حتى انتهاء جميع الفرق من لعب مواجهات الدور الأول.

الحقيقة أن ما يحدث فى تنظيم لعب المباريات فى الدورى الممتاز هو أمر مثير للجدل فى ظل عدم وجود التخطيط الدقيق لوضع الجدول بالطريقة التى تتناسب مع المشاركات الأفريقية والدولية للفرق والمنتخب الوطنى، ليس من المعقول أن الدورى أوشك على الانتهاء وهناك فرق لم تلعب نصف مبارياتها بالدورى نظرًا لحالات التوقف الكثيرة مع فوضى التنظيم والترتيب المحكم لمباريات دورى Nile.

من الاستعراض التالى نجد أن المنافسة الحقيقة فى الدورى الممتاز منعدمة نهائيًا حيث نجد ان بيراميدز لعب ٢٤ مباراة ويتصدر المركز الاول برصيد ٥٩ نقطة، الشياطين الحمر لعبوا ١٨ مباراة ويحتل المركز الثانى برصيد ٤٢ نقطه، المصرى البورسعيدى لعب ٢٥ مباراة فى المركز الثالث برصيد ٤٢ نقطة، زد لعب ٢٤ مباراة فى المركز الرابع برصيد ٣٨ نقطة، فيوتشر لعب ٢٥ مباراة فى المركز الخامس برصيد ٣٨ نقطة، سموحة لعب ٢٥ مباراة فى المركز السادس برصيد ٣٨ نقطة، انبى لعب ٢٥ مباراة فى المركز السابع برصيد ٣٧ نقطة، الاتحاد السكندرى لعب ٢٦ مباراة فى المركز الثامن برصيد ٣٦ نقطه، الزمالك لعب ٢٠ مباراة فى المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطه، الخ.

من العرض السابق نجد أن هناك فجوة كبيرة فى عدد لعب المباريات بين الفرق المتنافسة على حصد لقب الدورى وكذلك المراكز الأولى «المربع الذهبى»، هذا لم نره فى أى من دوريات العالم سوى هنا فى الدورى المحلى نظرًا لعدم وجود رؤية حكيمة لتخطيط مسبق مبنى على أجندة فعلية لكافة المشاركات الدولية والقارية بالشكل الذى يعود بالايجاب على الكرة المصرية ومن يمثلها المنتخب الوطنى فى المقام الأول والأندية المصرية كافة، وبالتالى الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة.

أزمة قطبى كرة القدم المصرية الأخيرة تجعلنا نتساءل: متى ستنتهى الكرة المصرية من التصريحات الغير مسئولة من مسئولى الأندية الرياضية وأعنى بالذكر الأندية الجماهيرية؟ خاصة أن الجميع ينادى الآن بانتهاء حالة الاحتقان والتعصب الكروى، وبالتالى استطاعت الرياضة المصرية بعد فترة كبيرة إنهاء حالة الشغب داخل الملاعب الرياضية الأمر الذى نتج عنه عودة الروح المدرجات، وبالتالى عودة الجماهير المصرية لتزيين المدرجات بالاستادات والملاعب الوطنية، فهل هذه التصريحات العنترية غير المدروسة ستدعم ذلك أم تجعلنا نبدأ من جديد ومن نقطة الصفر؟!، الإجابة لك عزيزى القارئ.

فى حالة إصرار الرفض التام من فريق القلعة البيضاء لعب مباراة القمة توجد هناك مشكلة وأزمة أخرى هى أن تذاكر المباراة تم إطلاقها من قبل شركة تذكرتى وتهرول الجماهير العاشقة لقطبى الكرة المصرية لشرائها لحضور المباراة فى استاد القاهرة الدولى، هل الرفض سيحقق مصلحة الكرة المصرية والقلعة البيضاء؟!.

عزيزى القارئ من المؤكد أن المباراة ستكون فى موعدها وسنكون على موعد مع الإثارة الكروية خاصة فى ظل الانتعاش الرياضى الذى يشهده قطبا الكرة المصرية عقب السيادة الأفريقية خاصه عقب حصد الأهلى على البطولة الأفريقية والزمالك على الكونفيدرالية الافريقية، فالأول يسعى إلى حسم اللقب فى ظل المنافسة الشرسة مع فريق بيراميدز، والثانى يسعى على حصد المركز الثانى فى ظل منافسة المصرى البورسعيدى وزد وفيوتيشر.

مباراة القمة ستكون بطاقم تحكيم مصرى وارى فى ذلك حكمة كبيرة فى هذا القرار فى ظل مساعى الدولة المصرية لتوفير المكون الدولارى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لحكام مصر الوجود فى المباريات المحلية القوية وبالأخص عقب المشهد المشرف لهم فى البطولة الأفريقية فى ساحل العاج.

مباراة القمة ستشهد نواحى فنية وتكتيكية كبيرة من جانب قطبى الكرة المصرية فكلاهما يسعى لتحقيق إنجاز بالفوز على الآخر لأن دومًا مباريات الاهلى والزمالك هى مباريات كئوس الفوز فيها له مذاق خاص.