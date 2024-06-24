الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:50 م 6/24/2024 9:50:14 PM

من أجل الفضول ومن أجل العلم بالشيء قطعت تذكرة سينما لمشاهدة فيلم العيد الذى صاحبته ضجة مفتعلة وحملة تسويقية ساذجة جدًا من قبل الإنتاج الذى تجاوز ٨٠٠ مليون جنيه كما صرح المنتج السعودى، فيلم «اولاد رزق ٣» ماهو إلا ملاهٍ وألعاب سيئة الصنع والفكر والمضمون عن مجموعة من اللصوص الفاسدين يقومون بسرقة ساعة ذهبية مرصعة بالماس لايوجد لها مثيل إلا فى الخيال المريض لصاحب المال وصاحب العمل وصاحب الترفيه، والمصيبة أن من يسرق هم مصريون يشدون الرحال إلى السعودية فى موسم الرياض الترفيهى حيث تقام مسابقة فاشلة للملاكم العالمى « تايسون» وحين يفوز يرتدى الساعة الخطيرة الرهيبة ليقوم النجوم العالميون من مصر بسرقتها فى مطاردة بشعة يتم من خلالها تحطيم أكثر من ٥٠٠ عربة من الطراز الأمريكى المصفح الأسود ذى عجلات الدفع الرباعى والتى ترتفع عن الأرض بمسافة كبرى حيث تستخدم فى الصحراء للرياضية والترويج من قبل ملوك المال والنفط !! الأحداث تبدأ فى كباريه درجة عاشرة حاول المخرج طارق العريان ان يضع فيه كل أشكال الإسفاف والفسوق والفجور من جاريات عاريات كاسيات وخمور ومصارعة نساء وقمار وبلطجة ورصاص، وفجأة نجد الإخوة اولاد رزق أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وتابعهم على صبحى بالمسدسات والبنادق الآلى ثم يطلع علينا آسر يس مقتحما جدار الكباريه فى سيارة نصف نقل ليحطم كل شيء فى طريقة بعدها نجد أحمد عز مخطوفا من قبل زعيم العصابة أو اللهو الخفى الذى حاول تقليد رشدى أباظة فى الفيلم الكلاسيكى « الرجل الثاني» ولكن بطريقة كوميدية هزلية لا ترقى لمستوى التمثيل أو السينما وإنما هى مشاهد متقطعة يسترجع فيها أحمد عز التاريخ المشرف له وأخواته فى عالم السرقة والجريمة والنصب وقد وصلوا إلى مرحلة التوبة وأصبح لديهم معرض للسيارات وكباريه رخيص ولا ينسى المخرج أن تكون كل النساء فى الفيلم «شمال» أى جميعهن وقعن فى الخطيئة والغلط بإرادتهن حتى زوجة رضا وخطيبة ربيع ترتديان ملابس خارجة وكاشفة بلا داعى ولا مبرر بل على العكس وكأنهن بائعات هوى، وطبعًا جميع الأبطال يتلفظون بكل الكلمات الخارجة من سباب وإيحاءات جنسية صريحة وواضحة.. والمفاجأة العظيمة أن النصف الثانى من الفيلم تم تصويره فى مدينة الرياض وشوارعها الضيقة جدًا جدًا والملاهى الغريبة العجيبة المليئة بالاصنام الحديثة والمبانى المتداخلة وتلك المطاردة غير المفهومة وكأننا أمام لعبة بلاى ستيشن أو فيديو جيم من تلك الألعاب الإلكترونية فلا تمثيل ولا اداء ولا قصة ولا مناظر!! وينتهى الفيلم بإيحاءات شاذة بعد نجاح للحرامية اللصوص الذين نجوا من الموت وضحكوا على الزعيم وعلى العصابات المنافسة ودخلوا وخرجوا من مصر إلى مطار الرياض فى أريحية وسهولة شديدة بدون تصريح ولا تأشيرات الحمدلله!! وأيضًا حصلوا على ملايين الجنيهات ولم يصب احد منهم بخدش صغير.. ملاهى أولاد رزق وطارق العريان والمنتج الكبير لم تستطع أن تقدم فنًا ولا سينما ولا صورة ولا حوارًا ولا تمثيلا ولا أداء ولا أغنية ولا أى شيء سوى الإساءة لمصر وفنانيها والإساءة إلى المملكة السعودية الحبيبة العزيزة على قلوبنا جميعًا وليس هذا موسم الرياض والذى لم نر منه إلا مطاردة غبية يستعرض فيها الإنتاج والإخراج كم العربات المحطمة.

إذا كانت السينما قد حققت بعض الأرباح فى أيام العيد ذلك لأنه لم يكن هناك أعمال تنافسية، حتى أهل الكهف فيلم غير مناسب ولا ملائم للعرض فى العيد لأنه فيلم عن مسرحية فكرية فلسفية تاريخية لها جذور دينية وسياسية لتوفيق الحكيم، أما فيلم اللعب مع العيال فهو المنافس الوحيد للأطفال والصغار بالتالى فإن شباك التذاكر خادع ومخادع ونجوم مصر عاوزين يأكلوا جاتوه وبقلاوة ولا يهمهم الرسالة والمحتوى والمضمون ولا حتى المتعة البصرية لفن السينما والكلام الذى لا يأكل أحد سوى العيش الحاف... لك الله يا مصر ولنا أن نعيش على ذكرى ماض جميل لفن مصرى كان فى زمن ما راقيًا ومؤثرا...

