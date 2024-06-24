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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خوسيلو يقود تشكيل إسبانيا أمام ألبانيا باليورو

إسبانيا
إسبانيا

كشف الجهاز الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم بقيادة لويس دي لافونتي، عن تشكيل مواجهة ألبانيا، ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

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وكان المنتخب الإسباني قد ضمن التأهل لدور الـ16، يواجه ألبانيا، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة يورو 2024.

تشكيل إسبانيا أمام ألبانيا

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: خيسوس نافاس، فيفيان، إيمريك لابورت، أليخاندرو جريمالدو.

وسط الملعب: زوبيميندي، ميكيل ميرينو، داني أولمو.

الهجوم: فيران توريس، خوسيلو، أوريازابال.

وأدى تأهل المنتخب الإسباني لقيام المدرب دي لافونتي بتغيير 10 لاعبين دفعة واحدة في التشكيل الأساسي، ولم يتبق من تشكيل مباراتي إيطاليا وكرواتيا، سوى إيمريك لابورت فقط.

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