بيان رسمي.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من مباراة الأهلي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي يحسم خلاله موقفه النهائي من مباراة الأهلي المقررة في الدوري المصري.

ويشهد الشارع الرياضي المصري حالة من التوتر في الساعات الأخيرة بسبب إصرار الزمالك على عدم خوض مباراة القمة أمام الاهلي بسبب عدم تنفيذ مطالبه الأربعة التي حددها في بيان سابق عقب خسارة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

بيان الزمالك..

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم .

و تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه ، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر ، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار ، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف .

الزمالك أولاً".

وكان من المفترض أن تقام مباراة الزمالك والأهلي مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز على فاركو بهدفين دون رد في آخر لقاء خاضه الفريق في الدوري وقبلها خسر من المصري بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.