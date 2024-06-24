مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: تصريحات نتنياهو بعثت رسالة لحماس بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ كل الاتفاق

أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن صفقة جزئية بعثت برسالة إلى حركة حماس تفيد بأن إسرائيل لا تنوي تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأوضحت المصادر أن هذه التصريحات كانت بمثابة صدمة لمسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذين رأوا فيها خطوة قد تعقد الجهود الدبلوماسية الحالية لتحقيق تسوية شاملة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "تصريحات نتنياهو تشير بوضوح إلى أن إسرائيل قد تكون مستعدة لإعادة بعض المختطفين فقط، مما يضعف الالتزام الكامل بالاتفاقيات المطروحة."

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي أن هذه التصريحات قد تُفهم من قبل حماس على أنها تراجع عن الالتزامات المتفق عليها، مما يزيد من تعقيد الوضع الحالي ويعزز مناخ عدم الثقة بين الأطراف.

وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين للضغط على جميع الأطراف للالتزام بالاتفاقيات والعمل نحو حل دائم للصراع. وقال أحد المسؤولين: "من المهم أن يكون هناك وضوح وثقة في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات، وأي تلميح بالتراجع يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة."

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتعزيز جهود السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال التفاوض والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: تصريحات نتنياهو بشأن صفقة جزئية صدمت إدارة بايدن

أفادت مصادر موقع "أكسيوس" أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بشأن صفقة جزئية كانت بمثابة صدمة لمسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون أن نتنياهو أعلن عن استعداده لإتمام صفقة جزئية تتضمن إعادة بعض المختطفين، وهو ما اعتبرته إدارة بايدن خطوة غير متوقعة قد تؤثر سلباً على الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "كانت تصريحات نتنياهو صادمة بالنسبة لنا. لقد عملنا طويلاً على تطوير خطة شاملة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والحديث عن صفقة جزئية قد يعقد الأمور."

وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن هذه التصريحات قد تؤدي إلى تزايد التوترات في المنطقة وتعيق التقدم نحو حل شامل للصراع. وأضافوا أن إدارة بايدن ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعداً في التوترات، حيث تعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تعزيز جهود السلام والدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

هاريس: رفض الصفقة سيؤدي إلى صراع بلا نهاية يستنزف موارد إسرائيل ويزيد عزلتها دولياً

أعربت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، عن قلقها البالغ إزاء تداعيات رفض الصفقة تبادل الاسرى المقترحة لتحقيق السلام في المنطقة، محذرة من أن هذا الرفض قد يؤدي إلى صراع لا نهاية له يهدد باستنزاف موارد إسرائيل ويزيد من عزلتها على الساحة الدولية.

وفي تصريحاتها الأخيرة، شددت هاريس على أهمية البحث عن حلول سريعة وتحقيق التفاهمات اللازمة لوقف التصعيد المستمر فى المنطقة ، مؤكدة أن السلام والاستقرار في المنطقة يصبان في مصلحة الجميع. وقالت: "رفض الصفقة المقترحة ليس حلاً بل سيؤدي إلى استمرار الصراع، مما سيستهلك موارد إسرائيل ويضعها في موقف صعب على المستوى الدولي."

وأكدت هاريس أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لجهود السلام، داعية جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والعمل نحو تحقيق اتفاق يضمن الأمن والاستقرار للجميع. وأضافت: "إننا ملتزمون بالعمل مع شركائنا لتحقيق سلام عادل ودائم. على جميع الأطراف أن تدرك أن السلام هو الخيار الوحيد لضمان مستقبل آمن ومزدهر."

تأتي تصريحات هاريس في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزايدة، حيث تسعى الولايات المتحدة لتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال دعم الجهود الدبلوماسية والسياسية.