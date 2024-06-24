حبس عامل أنهى حياة ابنه في البساتين

تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في جريمة مقتل طفل على يد والده بالبساتين، وقررت حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة طفل فى البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما قام والده بتعذيبه والتعدي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة حيث قرر في بداية مناقشته أنه كان يؤدب ابنه ولم يقصد قتله.



وحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين– أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمى للكيان-جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" جميعهم خاصين بالكيان التعليمى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.