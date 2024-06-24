الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عامل أنهى حياة ابنه في البساتين

حبس متهم
حبس متهم

تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في  جريمة مقتل طفل على يد والده بالبساتين، وقررت حبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة طفل فى البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بعدما قام والده  بتعذيبه  والتعدي عليه بالضرب المبرح، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة حيث قرر في بداية مناقشته أنه كان يؤدب ابنه ولم يقصد قتله.


وحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص

 

وفي سياق آخر تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط شخص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين– أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم في النشاط التعليمى للكيان-جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"  جميعهم خاصين بالكيان التعليمى.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

مواد متعلقة

قرار من النيابة لكشف ملابسات سرقة عامل ديلفري في التجمع الأول

تحرير 279 مخالفة للمحال التجارية خلال 24 ساعة

حبس المتهمين بقتل شخص في المرج

المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية استولوا على 5.6 مليون جنيه

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية

المشدد 18 سنة للمتهمين بالشروع في قتل 4 أشخاص بالصف

تحرير 1214 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا.. غدا
الجريدة الورقية