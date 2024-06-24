محافظ الإسماعيلية يتابع وصول حُجاج الجمعيات الأهلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وصول بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالإسماعيلية لموسم حج ١٤٤٥، حيث تم وصولهم فجر اليوم الاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا وسط فرحة كبيرة من ذويهم وأحبائهم، وذلك من أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.



وكان محافظ الإسماعيلية يتابع بشكل يومي ومستمر مع كافة الجهات المعنية التسهيلات الخاصة لجميع الحجاج من اليوم الأول لسفرهم وحتى عودتهم اليوم بسلامة إلى أرض الوطن.



ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومشرف بعثة الحج، إلى أنه تم تنفيذ كافة توجيهات المحافظ بتوفير الراحة والأمان من وسائل مواصلات مجهزة ومقرات الإقامة من فنادق ومخيمات مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لراحتهم، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات.

ومن جانبهم، وجَّه الحُجاج الشكر لمحافظ الإسماعيلية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، على رعايتهم، ومتابعتهم المستمرة أثناء أداء الفريضة بالأراضي المقدسة، وحتى وصولهم واستقبالهم اليوم عقب الانتهاء من تأدية مناسك الحج.

الجدير بالذكر أن نصيب محافظة الإسماعيلية من عدد الحجاج لموسمِ الحج الحالي١٤٤٥ هجري ٢٠٢٤ م، ٤٥ حاج تابِع للجمعيات الأهلية، ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعي.