بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس.. إرسال مساعدات طبية إلى الفلسطينين بغزة

أطلقت المملكة المغربية، عملية إنسانية جديدة تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، وذلك بتعليمات ملكية سامية من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.



وتتكون هذه المساعدات من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، وهي المساعدات الموجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

المساعدات المغربية

في نفس السياق، تفضل الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من مال جلالته الخاص، حيث سيتم إيصال تلك المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المملكة المغربية لمساعدات غذائية في شهر رمضان الأخير.

حسب نفس البلاغ، تأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.