مها أبو بكر: لا توجد دولة إنسانية أفضل من مصر

قالت مها أبو بكر، المحامية، إن المنظمات الحقوقية التي تُعين نفسها حامية حقوق الإنسان في العالم، لا تنظر إلى ما يحدث في فلسطين أو السودان، أو الوضع في مصر عندما حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تغيير الهوية الوطنية، ولكنهم ينتقدون مصر فقط عندما تحاول مصر أن تدافع عن نفسها ضد الإرهاب.

وأضافت "أبو بكر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر دولة ذات مكانة جغرافية وتاريخية، وهناك محاولة دائمة للنيل من الدولة المصرية، مطالبة المنظمات الحقوقية التي تنتقد وضع حقوق الإنسان في مصر بالنظر إلى ما يحدث في دول الجوار لمصر.

ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 10 مليون لاجيء، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقوم بإنشاء مخيمات أو ملاجيء للاجئين، معقبة: "مفيش دولة إنسانية أفضل من الدولة المصرية".

وأكدت أن مصر تنظر إلى البعد الإنساني في البنية التشريعية لحماية كل من يلجأ إلى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر تحافظ على حقوق الإنسان، ولكن من حقها أن تدافع عن نفسها.