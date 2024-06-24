الجالية المصرية بالسعودية: المملكة ألغت نظام العمرة ptc لمصر

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، ورئيس الجالية المصرية بالسعودية، إن الخارجة المصرية أعلنت حالة الطواريء على مدار 24 ساعة منذ بدء أزمة الحجاج وحتى الآن، ووصل إلى مطار القاهرة بعض المصابين الذي أصيبوا خلال هذه الأزمة، وبعضهم دخلوا المستشفيات المصرية، والبعض الآخر ذهب لتلقي العلاج في المنزل.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحجاج غير النظاميين لم يكن لديهم أماكن في منى أو المزدلفة، ولم يكن لديهم وسائل للتنقل داخل هذه المناطق، وكانوا يسيرون على الأقدام، وهذا سبب لهم الكثير من المشاكل، نظرًا لطول المسافات.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية ألغت نظام العمرة ptc لمصر وباكستان، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعمل من خلال اصدار شركات العمرة السعودية إصدار تأشيرة عمرة لأي شخص داخل مصر إلكترونيًا، وهذا النظام تم إلغائه تمامًا، وستكون العمرة من خلال الشركات السياحة المعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، ووزارة السياحة المصرية فقط.