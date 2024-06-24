مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة حول التعديل الوزاري

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت استقالتها، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة الذي بدأ مباشرة بالعديد من المشاورات مع العديد من الشخصيات لوضع خطة للتغيير القادم.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن التغيير أو التعديل الوزاري سيشمل العديد من الوزارات المعنية، وبعد اختيار الحكومة ستذهب الحكومة إلى الرئيس السيسي لحلف اليمين الدستورية، وبعد ذلك تذهب الحكومة إلى مجلس النواب لعرض برنامجها.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيشكل لجنة تناقش بيان الحكومة، ثم يتم أخذ التصويت على الثقة التي يمنحها المجلس للحكومة من عدمه، وإذا لم يمنح البرلمن الثقة، يكلف الرئيس رئيس حزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة، وإذا لم يوافق المجلس، ففي هذه الحالة سيحل مجلس النواب.