كوريا الجنوبية: اكتشفنا طفيليات في بعض بالونات القمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية

أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف طفيليات في بعض البالونات المليئة بالقمامة التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى الجنوب، ولكن لم يتم العثور على أي مواد ضارة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" "أنه تم العثور على العديد من الطفيليات، مثل الديدان المستديرة والديدان السوطية والديدان الخيطية في التربة الموجودة في القمامة"، مضيفة أنه يُعتقد أن الطفيليات تنشأ من فضلات الإنسان.

ومن بين البالونات المليئة بالقمامة، تم اكتشاف قطع ممزقة من الملابس، مثل ربطات العنق والسترات الزرقاء، ويبدو أنه تم تمزيقها بالمقص أو السكاكين، وتم التعرف على هذه الملابس بأنها قدمتها شركة كورية جنوبية إلى كوريا الشمالية في السابق، وتستند هذه النتائج إلى فحص 70 بالونًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من ألف بالون تحمل القمامة باتجاه الجنوب في عدة مناسبات، ردًا على حملات المنشورات المناهضة لنظام كوريا الشمالية، التي قام بها نشطاء كوريون جنوبيون.