سميحة أيوب تكشف لـ "الوفد" أسباب اختيارها حنان مطاوع لتقديم مسيرتها الفنية

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن اختيارها للفنانة حنان مطاوع لتقديم مسيرتها الفنية يعود لعدة أسباب.

وأكدت سيدة المسرح العربي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الفنانة حنان مطاوع موهوبة وجميلة ولديها إحساس عالٍ، مضيفة إلى أنها فنانة ذكية في اختيارات الأعمال التي تقدمها.

وعن سبب غيابها على الساحة الفنية، قالت: "عندما يُعرض علي سيناريو جيد سوف أقدم أعمالًا بالتأكيد حينها".



وكانت رشحت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، النجمة حنان مطاوع لتقديم عمل فني يتناول مسيرتها الممتدة على مدى عقود في السينما والمسرح والتليفزيون، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه لها في أحد البرامج التليفزيونية.



الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

وتعد سيدة المسرح العربي، صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، كانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم المتشردة عام 1947م، تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتلفزيوني 77 عامًا

تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، تتلمذت على يد الفنان المسرحي زكي طليمات.

بلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية).

رغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون.

تميزت في السينما من خلال أفلام عدة، منها: "أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال".

وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها : "الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية".

نالت العديد من التكريمات من عدة رؤساء منهم : "جمال عبد الناصر، أنور السادات، وأيضا الرئيس السوري حافظ الأسد والفرنسي جيسكار ديستان، كما كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن احتفالية عيد الشرطة.