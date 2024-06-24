وزير الري يصل إلى جوبا لافتتاح مركز التنبؤ بالأرصاد وتدشين مشروعات مائية

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ والوفد الرسمي المرافق له، إلى مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، وكان في استقباله بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، و السفير معتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية بجنوب السودان، وعدد من كبار المسئولين في دولة جنوب السودان .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بزيارة دولة جنوب السودان الشقيقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث وتبادل الرؤى حول المشروعات المشتركة بين البلدين، وبحث تعزيز أواصر التعاون ليس فقط في مجال الموارد المائية والري بل في كافة المجالات الأخرى، موضحاً أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد إلى العديد من القطاعات الحيوية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها .

وأكد سويلم على دعم مصر لجمهورية جنوب السودان في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، و شهدت الفترة الماضية عدداً من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات عديدة مثل الكهرباء والصحة والتعليم، كما تم التعاون في مجالات التدريب والمنح الدراسية والموارد المائية والري، مما يُسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في دولة جنوب السودان، حيث من المقرر إفتتاح وتدشين عدد من المشروعات التنموية التى تنفذها مصر بالتعاون مع دولة جنوب السودان لخدمة المواطنين بجنوب السودان .

كما أكد على أن مصر لا تدخر أى جهد في دعم شقيقتها جنوب السودان، وتضع دوماً نصب أعينها أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دولة جنوب السودان لتحقيق التنمية المستدامة والإزدهار المشترك، حيث يجمع البلدين رباط قوي هو نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة لكلا البلدين .

ومن جانبه، عبر بال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، عن سعادته البالغة بزيارة وزير الموارد المائية والري المصري والوفد المرافق له، فى هذه الزيارة الهامة.

وستتضمن الزيارة عقد عدد من الاجتماعات على مستوى التعاون الثنائي والفني بين الوزارتين، لبحث مدى التقدم في مشروعات التعاون الثنائى وسبل تعزيز الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية الى جمهورية جنوب السودان، في مجالات الموارد المائية والري.

كما سيتم عقد عدة لقاءات للوزير مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين بحكومة جنوب السودان، كما ستتضمن الزيارة افتتاح العديد من المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها وأخرى جديدة سيتم تدشينها للبدء فى تنفيذها، متوجها بالشكر لجمهورية مصر العربية على الدعم الكبير الذي تقدمه لجمهورية جنوب السودان خاصة في مجال الموارد المائية والري.

ومن المقرر خلال الزيارة عقد العديد من المباحثات رفيعة المستوى، حيث سيقوم الدكتور سويلم بلقاء، الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، و نواب رئيس الجمهورية، وإجراء مباحثات مع بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين الشقيقين، وافتتاح عدد من المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الأهالي والمواطنين في جنوب السودان، حيث من المقرر إفتتاح مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية، وتدشين مشروع أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وتدشين مشروع الآبار الجوفية بأحد المواقع بمدينة بور .