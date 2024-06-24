إليسا تُتوّج صيف لبنان بإحياء حفل ملكة جمال 2024

أعلنت قنوات الـ"LBCI" مُشاركة النجمة إليسا في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024، الذي سيُقام الشهر المُقبل مساء السبت 27 يوليو.

هذا الحدث الجماليّ الثقافيّ الفنّي يُعدّ إحدى أهمّ وأضخم المهرجانات والحفلات التي تُقام خلال موسم الصيف السياحي اللبناني برعاية وزارة السياحة اللبنانيّة، والتي تٌقدّم لبنان السياحة والجمال والأناقة والفنّ في أبهى صورة.

وهذا الحدث يُشكّل، ومنذ أكثر من 22 عاماً، منبراً لبنانيّاً استثنائيّاً وبمعايير عالميّة على الـ"LBCI"، للترويج للجمال والسياحة والثقافة والترفيه.

التحضيرات مُستمرّة للحدث المُنتظر، حيث تمّ اختيار الجميلات اللواتي سيتنافسْنَ على العرش، من بين المئات من المُشتركات اللواتي تقدّمنَ للمسابقة من المناطق اللبنانية كافّة ومن الاغتراب اللبناني، وسيتولّى المُصمّم اللبناني العالمي طوني ورد الإهتمام بإطلالات الصبايا المُشتركات.

ما هي الوجهة التي اختارتها الـ"LBCI" هذا العام لإقامة الحفل الإستثنائي؟ ماذا عن الأغنيات والإطلالات المُنتظرة للنجمة إليسا؟ من سيكون مقّدم أو مُقدّمة الحفل؟ ومن هم أعضاء لجنة التحكيم؟ ليبقى السؤال، متى سيتمّ الكشف عن أسماء الصبايا المُشاركات؟.. كلّ هذه التفاصيل وغيرها، التي يترقّبها الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي، سيتمّ الإعلان عنها تباعاً مع اقتراب موعد حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 على الـ"LBCI".

الإعلان الترويجي للحفل

يُذكر أنّ الـ"LBCI" فازت بترخيص تنظيم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان وإدارته من وزارة السياحة اللبنانيّة، لخمس سنوات جديدة من الإبداع، والابتكار، والتجدّد، والتغيير.

أنا سكتين

وحرصت النجمة اللبنانية إليسا على الاحتفال بنجاح أحدث ألبوماتها أنا سكتين معبرة عن سعادتها باستقبال الجمهور للأغاني الجديدة وتفاعلهم معها.

حيث ظهرت إليسا فى فيديو نشره برنامج et بالعربي عبر انستجرام ظهرت فيه إليسا وهى تحتفل بنجاح الألبوم برفقة أصدقائها.

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا لافتتاح مهرجان أعياد بيروت فى حفل غنائي ضخم يوم 18 يوليو فى واجهة بيروت البحرية.

وتعود إليسا إلي المهرجان بعد غياب فعالياته بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ويحمل المهرجان رسالة فنية عن لبنان وجه الفن والحضارة والسياحة رغم كل الأزمات.

وشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.