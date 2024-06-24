زيت النخيل له تأثير قوي على الجسم.. علماء يكشفون الأسباب

أجرى علماء ألمان دراسة لاحظوا فيها تأثير زيت النخيل على الجسم، وخلص الخبراء إلى أن التواجد المستمر للأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تغيرات لا يمكن إصلاحها في الصحة.

وقام علماء من مركز السكري في دوسلدورف بدراسة هذه المشكلة، حيث قاموا بدعوة 14 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا لإجراء تجاربهم وكجزء من المشروع، حدد الخبراء مدى خطورة زيت النخيل، الذي يستخدم بنشاط اليوم من قبل صناعة المواد الغذائية، يمكن أن يؤثر على جسم الإنسان.

وقال الباحثون: "في حين أن الجسم يمكن أن يتعافى بسهولة من وجبة سريعة واحدة، فإن تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون المشبعة بانتظام يمكن أن يسبب أضرارا طويلة المدى من خلال التغيرات المرتبطة بمرض الكبد الدهني والسكري".

تشير ملاحظات العلماء إلى أن التحولات غير المواتية في عمل الأعضاء تحدث إذا تناول الإنسان كوبًا واحدًا من زيت النخيل من بين الأطعمة المستهلكة خلال النهار ووفقا للخبراء، فإن هذه الكمية من الدهون تعادل ثماني شرائح من بيتزا بيبروني وبرجر بالجبن مع حصة كبيرة من البطاطس المقلية.

كان الأطباء مقتنعين بأن الأشخاص الذين يستهلكون زيت النخيل بشكل منهجي عند المستوى المحدد، تراكمت لديهم الدهون في أجسامهم بشكل أكثر كثافة، وكان هناك انخفاض في حساسية الأنسولين، مما أدى إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل خلل في وظائف الكبد لدى المشاركين الذين تمت ملاحظتهم. كما ربط الخبراء ذلك بتأثير زيت النخيل، خاصة أنه يساعد على زيادة مستويات الدهون الثلاثية.

يشتهر زيت النخيل بكونه دهونًا منخفضة الدرجة ويستخدم في صناعة المواد الغذائية، وخاصة في صناعة الحلويات. يتم انتقاد هذه الدهون لاحتوائها على مواد تزيد من "الكوليسترول السيئ"، وهو ضار للغاية بنظام القلب والأوعية الدموية.

ما هو الكوليسترول

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.