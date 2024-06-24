الزيوت النباتية تؤدي إلى الخرف الشيخوخة.. دراسة توضح

إذا كنت لا تزال تطبخ بالزيوت النباتية، فقد حان الوقت للتخلي عن هذه العادة الخطيرة، إذ وجد خبراء التغذية البريطانيون أنه في هذه الحالة يزيد الشخص من خطر الإصابة بخرف الشيخوخة.

تناول الأطعمة الغنية بالزيوت النباتية يزيد من خطر الإصابة بخرف الشيخوخة، وتظهر الأبحاث أن هذه الزيوت، أكثر من غيرها، تعزز تراكم لويحات بيتا أميلويد في الدماغ، والتي تعد مقدمة لأمراض التنكس العصبي الخطيرة.

في منتصف القرن الماضي، أصبح سكان البلدان المتقدمة يشعرون بقلق بالغ إزاء الزيادة الحادة في أمراض القلب والأوعية الدموية وينصح الأطباء بالامتناع عن تناول الدهون المشبعة الموجودة في الزبدة والقشدة، ويفضلون الزيوت النباتية، ويعترف العلماء الآن أنه تم ارتكاب خطأ فادح في القيام بذلك.

تحولت المطاعم ومؤسسات الخدمات الغذائية الأخرى إلى استخدام الزيوت النباتية بسبب تكلفتها وتوافرها على سبيل المثال، زيت الزيتون أغلى بـ 10-50 مرة من الزيت النباتي التقليدي بالإضافة إلى ذلك، يعد الزيت النباتي أسهل في الطهي لأنه ليس مدخنًا جدًا وليس له نكهة معينة مثل زيت الزيتون.

اليوم، الزيوت النباتية الأكثر شعبية هي عباد الشمس والنخيل والذرة والعنب والأرز ولكن الباحثين يؤكدون أن جميع الزيوت النباتية لها تأثير سلبي على الجسم، حيث تسبب التعب والصداع النصفي وحتى إثارة أمراض مثل خرف الشيخوخة.

والحقيقة هي أن الزيوت النباتية تخلق إجهادًا مؤكسدًا يؤدي إلى إتلاف أغشية الدماغ ونتيجة لذلك، تبدأ عملية تراكم لويحات بيتا أميلويد. وفي الدراسات التي شملت ضحايا مرض الزهايمر، أخذ الباحثون خزعات من دماغ المرضى وفحصوا تكوين هذه اللويحات. اتضح أن النظام الغذائي الخاطئ يلعب دورًا مهمًا في تكوينها.

خرف الشيخوخة

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية. وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به، ويُشار إلى أن الإصابة بالخرف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادةً، وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض. ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويُعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف وهناك بعض أعراض الخرف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.