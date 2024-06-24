مؤشر الأسهم فى مسقط ينخفض بنسبة 0.75%

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4622.23 نقطة منخفضًا 35 نقطة، وبنسبة 0.75 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4657.26 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول مليونين و680 ألفًا و912 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 8ر106 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و296 ألفًا و449 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.126 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.22 مليار ريال عُماني.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 14.80 نقطة، ما نسبته 0.21%، ليصل عند مستوى 6994.10 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 138.6 مليون سهم، بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي، عبر 12530 صفقة نقدية.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنسبة 0.72%، ما يعادل 42.84 نقطة، ليصل إلى مستوى 5907.16 نقاط، من خلال تداول 8ر53 مليون سهم عبر 4127 صفقة نقدية بقيمة 8.2 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية 8.14 نقطة ليبلغ مستوى 7620.01 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.11% من خلال تداول 84.8 مليون سهم عبر 8403 صفقات بقيمة 26.7 مليون دينار.

في حين خسر مؤشر (رئيسي 50) فى أسواق الأسهم الكويتية بواقع 29.95 نقطة، ليبلغ مستوى 5746.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.52 % ، من خلال تداول 35.9 مليون سهم، عبر 2587 صفقة نقدية، بقيمة 6.4 ملايين دينار.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضًا بما يصل الى نحو 32.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11697.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : مياهنا، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسلامة، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والمواساة، وأكوا باور، وذيب، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.99% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : أديس، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأديس، و سال، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 47.75 نقطة ليقفل عند مستوى 26777.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم.