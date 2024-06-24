نماذج مصرية لامعة.. "سارة شندي" أول ملازم شرطة مصرية في ولاية أوهايو

تم ترقية المصرية "سارة شندي" لتصبح أول ملازم شرطة مصرية في ولاية أوهايو.

المصرية الأمريكية سارة شندي تخدم في الشرطة منذ 15 عامًا ، وفي عام 2020 عينها محافظ ولاية أوهايو مايك ديواين كمديرة لمكتب توظيف الشرطة بالولاية.

عاشت سارة شندي في مصر والسعودية قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلتها في عام 1990 ، في سن السادسة. حصل والدها على درجة الدكتوراه في كيمياء البوليمرات من جامعة أكرون عام 1992. وتعمل والدتها مدرسة لغة عربية في إحدى مدارس الجالية العربية في ولاية أوهايو.

بعد أن تخرجت سارة من جامعة كنت بأوهايو بدرجة البكالوريوس في دراسات العدالة، انضمت إلى أكاديمية شرطة كنت لتصبح ضابط شرطة.

في البداية، لم يكن والداها سعداء بقرارها ، لكنهم تقبلوه ودعموها بعد تخرجها من أكاديمية الشرطة ، عملت أولاً كضابط في مركز للأطفال الأحداث.

في عام 2012 ، حصلت على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، مع تخصص في القضايا العالمية من جامعة كابلان.

في العام نفسه، طورت برنامجًا تدريبيًا مستقلاً لتوجيه ضباط الشرطة حول التنوع وكيفية التفاعل مع الأمريكيين من الشرق الأوسط والمسلمين.

تم تعيينها ايضا كمسؤولة تدريب على تطبيق القانون في أكاديمية أوهايو لتدريب ضباط الشرطة ، حيث قامت بالتدريس من 2016 إلى 2020.

في عام 2017 ، حصلت على جائزة 40 تحت الأربعين من الجمعية الدولية للقادة في الشرطة. كانت ضابطة الشرطة الوحيدة من ولاية أوهايو ، والضابطة العربية الأمريكي الوحيدة التي حصلت على الجائزة خلال حفل ضم 15000 ضابط وضابطة شرطة من جميع أنحاء العالم.