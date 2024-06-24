ناقد رياضي: رونالدو لازال يقدم الجديد مع البرتغال

اكد الناقد الرياضي وليد الحديدي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي ما زال قادرا على صناعة الفارق مع منتخب بلاده خلال منافسات بطوله كأس الأمم الأوروبية الجارية فعاليتها الآن بدولة ألمانيا.

وواصل خلال تصريحات اعلامية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين: "منتخب البرتغال يقدم مستوى جيد وهو من أقوى المنتخبات الذي يضم لاعبين مميزين على رأسهم بيبي ورونالدو وبرنادو سيلفا، وكذلك فيرنانديز ولياو وغيرهم، المنتخب البرتغالي يضم أسماء رنانة، لم يقدموا مستوى جيد أمام التشيك، لكن في لقاء تركيا ظهروا بشكل جماعي مميز".

وزاد: "رونالدو صنع هدفًا لـ برونو فيرنانديز رغم الاحاديث التي انتشرت حول وجود خلافات بينهما، وليس من السهل أن نرى حالة مثل كريستيانو رونالدو مرة آخرى، وصنع حالة جيدة، وهو من أفضل اللاعبين بدنيا وفنيا ولديه كاريزما خاصة في الملعب".

وأشار إلى أن من سوء التنظيم وجود خمس حالات اقتحام في لقاء البرتغال وتركيا، من أجل التقاط الصور مع رونالدو، وجميع الحالات نجحوا في الدخول للملعب، وهناك تقصير أمني شديد في الملاعب كان واضحًا في تلك المباراة، واعتقد أن هذه هي أول مرة تحدث في التاريخ على ملعب كبير بحجم استاد دورتموند، ورغم استعانة المانيا برجال أمن من كل الدول الأوروبية لحماية منتخبات بلادها.

وتابع: "التنظيم في قطر 2022 كان رائعًا وتم تقديم كافة التسهيلات للإعلاميين، والمراكز الاعلامية التي كانت في الدوحة كانت مميزة وافضل مما قدمته الفيفا للإعلاميين المعتمدين لديه".

وأشار إلى أن مواجهة كرواتيا وايطاليا لن تكون سهلة مطلقا، ومنتخب انجلترا بقيادة ساوثجيت لديه بعض المشاكل الفنية وهناك لاعبين مميزين لم يشاركوا مثل المر.