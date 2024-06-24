الحكومة تعتذر عن زيادة فترة تخفيف الأحمال وتتخذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة

تتقدم وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الاجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية ووعدت باتخاذ إجراءات عاجلة لحل الأزمة.

وأصدرت الوزارتان بيانا لتوضيح ما يلي: أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الاضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتى قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة وإستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه فى ظل إستمرار الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذى تعانى منه العديد من دول المنطقة.

وأضافت: إن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الاحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتي نهاية الاسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء.

إجراءات الحكومة

ونوهت الوزراتان أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وستواصل الوزارتان الاعلان عن اية مستجدات في هذا الشأن .