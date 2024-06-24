إليسا تطل بفستان يليق بكازينو لبنان (صور)

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا عدسات الصحافة والإعلام بإطلالتها الصارخة خلال أحيائها حفلتها الغنائية الساهرة ليلة أمس السبت 22 يونيو في كازينو لبنان بالعاصمة بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وبدت إليسا بلإطلالة غير مألوفه وعكس طبيعة ذوقها، فهي دائما ما تنجذب لتصاميم فساتين السهرة الراقية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمى لقصة الكب، اتسم بشق مثير كشف عن أحد ساقيها، صمم من قماش الترتر باللون الفضي فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا ألوان النود مع تحديد سحر عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "حفل الأمس جلب لي الكثير من السعادة! شكرا لكم جميعا على حضوركم".

ألبوم إليسا 2024

في أخر شهر مايو الماضي، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين” والذى طرحته مؤخرا.

أقامت إليسا حفلا خاصا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي في بيروت، وتحديدًا يوم 18 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر ألبومات إليسا

وفي سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، وفي نفس السياق حقق أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية "أنا سكتين"

ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، انا سكتين ".