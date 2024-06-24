مجدي عبد الغني يطالب عامر حسين بالرحيل عن لجنة المسابقات

وجه مجدي عبد الغني، الإعلامي الحالي ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية لـ عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، بعد تردي الأوضاع داخل كرة القدم المصرية.

وانتقد عبد الغني سوء إدارة عامر حسين للجنة المسابقات المصرية، بجانب المناصب التي يتمتع بها داخل العديد من المؤسسات الرياضية المصرية.

وتسائل مجدي عبد الغني في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "هل من الطبيعي أن الأهلي يواجه الألومنيوم يوم 18 يوليو في الكأس".

وأكمل: "الفريق ينتظر كل هذا الوقت ليلعب مباراة سيخسر فيها أمام المارد الأحمر؟ ما هذه الكرة؟ هل الفريق الذي يفوز بالكأس سيكون سعيدًا؟".

وتابع: "لدي رسالة لـ عامر حسين أنت لا تحتاج شيء من هذه القصة، انفض يدك منها وارحل".

وأختتم: "أنت أديت دورك ولا بد أن تترك المنصب لوجه جديد، حتى يُقال ولا يوم من أيامك".