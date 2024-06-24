جولة المملكة 2024| أصالة وأحمد سعد على مسرح واحد في السعودية

يجتمع كلا من الفنانة أصالة والفنان أحمد سعد في فعاليات جولة المملكة 2024، التي تضم ثنائيات غنائية مميزة، في عدد من مدن المملكة.

موعد حفل أصالة وأحمد سعد في جولة المملكة 2024

يقام الحفل في 21 من يوليو على مسرح محمد عبده أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الالكتروني الخاص بها.

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن الفعاليات الفنية والترفيهية “جولة المملكة”، والتي ستصاحبها فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض.

تتضمن جولة المملكة 2024 باقة غنائية ضخمة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية “أحلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، محمد حماقي، تامر حسني، فرقة ميامي، ماجد المهندس، أصالة، نانسي عجرم، أحمد سعد، أميمة طالب، راشد الفارس، فهد الكبيسي، عايض يوسف”

بجانب العروض المسرحية “البيت المقلوب، الأول من نوعه، ميوزكال سكول، ساحرة الشمال، الدكتور”.

مع استضافة جولة المملكة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام هذا الصيف في العاصمة السعودية الرياض.

وتمتد المنافسة لثمانية أسابيع في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس 2024.

وجاء الجدول الزمني للبطولة كالآتي:

الأسبوع الأول:

لعبة League of Legends

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة DOTA 2

الأسبوع الثاني:

لعبة DOTA 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة Free Fire

الأسبوع الثالث:

لعبة DOTA 2

لعبة Counter-Strike 2

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الرابع:

لعبة Overwatch 2

لعبة Mobile Legends: Bang Bang

لعبة PUBG Mobile

الأسبوع الخامس:

لعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

لعبة Honor of Kings

لعبة Apex Legends

الأسبوع السادس:

لعبة Street Fighter 6

لعبة Fortnite

لعبة Teamfight Tactics

الأسبوع السابع:

لعبة EA Sports FC 24

لعبة Starcraft II

الأسبوع الثامن:

لعبة Rocket League

لعبة TEKKEN 8

لعبة PUBG Battlegrounds

لعبة ESL R1

يذكر أن مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية “EWCF” Esports World Cup Foundation أعلنت عن قيمة الجوائز المالية المقدمة خلال النسخة الأولى من "كأس العالم للرياضات الإلكترونية" والمُقامة بمدينة الرياض.

وسيحصل المشاركون على 60 مليون دولار، لتصبح الجائزة الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.