الاتحاد الأوروبي يتفق على دعم أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية المجمدة

قالت وزيرة خارجية بلجيكا، إن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات على 116 فردا وكيانات قانونية روسية، في أحدث حزمة من العقوبات ضد موسكو.

وتعتزم دول الاتحاد الأوروبي بدء العمل على الحزمة 15 من العقوبات ضد روسيا فور اعتماد الحزمة 14، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

من جانبه، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي طور آلية تسمح بتجاوز حق النقض المجري على شراء الأسلحة لكييف باستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" إن بودابست، التي رفضت في وقت سابق اقتراح استخدام الأصول الروسية، "لا ينبغي أن تشارك في اتخاذ القرار بشأن استخدامها"، مشيراً إلى أن آلية تجاوز الفيتو ستكون "معقدة مثل أي قرار قانوني، لكنها ناجحة".

كانت دول الاتحاد الأوروبي، وافقت الأسبوع الماضي على فرض دفعة "قوية ومهمة" من العقوبات على روسيا في محاولة لتضييق الخناق على مجهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسبما أعلنت بلجيكا التي تتولّى رئاسة الاتحاد.

وكتبت الرئاسة البلجيكية على منصة "إكس" أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سدّ الثغرات".

كانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مؤخراً عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا.

استقرار الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

الأسهم الأوروبية

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات دون تغير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية عند 515.06 نقطة مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من 1% وسط تراجع أسعار المعادن.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات فى أسواق الأسهم الأوروبية المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها بما يصل الى نحو 1.2% .

وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه.

وبدأ المؤشر الرئيسي في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2%.

وتراجع سهم زالاندو الألمانية فى أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 6.7% بعد أن خفض مورغان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت،وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6%.