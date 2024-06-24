الإثنين 24 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يشهد إستلام الدفعة الأولي من صكوك لحوم الأضاحي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين استلام الدفعة الأولي من صكوك لحوم الأضاحي 2024 بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، مقدمه من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تسليمه منذ بداية عام 2024 وحتي الآن للدقهليه من لحوم اطعام الطعام والاضاحي 69 طن تم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه .

ووجه " المحافظ " بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم " لحد الباب " إكراماً وتكريماً لهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " مختار " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع صكوك لحوم الأضاحي وإطعام الطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية . 

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