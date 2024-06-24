محافظ الدقهلية يشهد إستلام الدفعة الأولي من صكوك لحوم الأضاحي

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين استلام الدفعة الأولي من صكوك لحوم الأضاحي 2024 بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، مقدمه من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتور محمد حسين مدير الدعوه بمديرية الأوقاف.

وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تسليمه منذ بداية عام 2024 وحتي الآن للدقهليه من لحوم اطعام الطعام والاضاحي 69 طن تم توزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه .

ووجه " المحافظ " بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي علي مستحقيها وتوصيلها الي منازلهم " لحد الباب " إكراماً وتكريماً لهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وثمن " مختار " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع صكوك لحوم الأضاحي وإطعام الطعام وشنط المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .